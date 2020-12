Lätis võidakse kehtestada COVID-19 tõrjemeetmete eiramise eest kriminaalvastutus, nende täitmise kontrollimisse kaasatakse kaitseministeeriumi ressursid, ütles Läti raadios seimi kaitse-, sise- ja korruptsioonikomisjoni esimees Juris Rancāns.

Ta ütles, et seimi allkomisjon võib mõne nädala pärast asuda muutma kriminaalseadustikku, et näha ette vastutus üleskutse eest piirangumeetmeid eirata. Arutellu kavatsetakse kaasata asjatundjad, politsei, prokuratuuri ja kohtud.

«Pean võimalikuks, et võidakse töötada välja erinorm, mitte parandada huligaansuse sätet. Mina läheksin isegi kaugemale ja töötaks välja uue normi selliselt, et see näeks välja samasuguse vastutuse kui genotsiidiüleskutse eest. Nimelt näeks uus norm vastutuse ette pelgalt üleskutse eest, arvestamata, oli sel tagajärgi või mitte,» ütles komisjoniesimees.

Samas vajab Rancānsi sõnul see mõte laia arutelu ja hinnangut, kas olukord on tõesti nii hull, et vajab erinormi. Rancānsi arvates on piirangutest kinnipidamine puudulik ja on tulnud aeg paluda abi kaitseministeeriumilt.

«Võimalik, et on aeg patrullid tänavale saata. Politseil napib patrullimiseks inimesi isegi suurlinnades,» avaldas ta kahetsust.

Läti valitsus arutab teisipäeval koos kriisikomisjoniga eriolukorra pikendamist.

Lätis välja töötatud koroonaviiruse kiirteste hakatakse lähiajal tootma

Süljeproovi koroonatestid lähevad tootmisse niipea, kui katsetused Läti Ülikooli Pauls Stradiņši Kliinikumis lõpule jõuavad, teatas TV3. Kliinikumi labori juhataja Aigars Reinis ütles, et kiirtestide kallal on töötatud kuus kuud, need tuvastavad viiruse antigeeni süljes ja on palju kiiremad kui olemasolevad, mille puhul tuvastatakse ninaõõnest võetavast proovist koroonaviiruse RNA leidumine.

Reinise sõnul on uute testide täpsusaste väga kõrge – umbes 90 protsenti. Uued testid on ka inimesele mugavamad ning kogu protsessile ei kulu üle 15-30 minuti. Kliinikumi professor Valdis Pīrāgs ütles, et süljetestid lähevad tootmisse nelja kuu jooksul pärast kliiniliste katsetuse lõppu.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Lätis 612 uut koroonanakkuse juhtu, suri neli COVID-19 haiget, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus. Lätis on positiivse koroonaproovi andnud 17 687 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 210 inimest.

Viimase ööpäevaga tehti Lätis 7810 koroonatesti, neist 7,8 protsenti andis positiivse tulemuse. COVID-19 haigusest on tervenenud 1806 inimest.

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 1187 uut koroonanakkuse juhtu, suri 19 koroonahaiget, teatas statistikaamet. Leedus on positiivse koroonaproovi andnud 62 515 inimest.

COVID-19 tagajärjel on surnud 519 inimest, veel 254 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel. Praegu on Leedus 46 665 aktiivset haigusjuhtu, 15 077 inimest on tervenenud.

Soome terviseamet teatas täna 550 uuest koroonanakkuse juhtumist. Viimase kahe nädala jooksul tuvastati kokku 5815 nakkusjuhtu, mis on 2805 nakatumist rohkem kui sellele eelnenud kahe nädala jooksul. Eelneval kahel nädalal tuvastati 3010 uut nakatunut.

Praegu on nakkusnäitaja Soomes üle 99 juhu 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. Eelmise kahe nädalaga võrreldes on see pea kaks korda enam. Ühtekokku on Soomes registreeritud 25 462 koroonaviirusse nakatumist.

Mässumeelsed seadusandjad hääletavad Ühendkuningriigi uute viirusepiirangute üle

Briti peaministri Boris Johnsoni valitsus maadles täna erakondlike siseheitlustega, samal ajal kui seadusandjad valmistusid hääletama uute karmide koroonaviiruse piirangute üle, mis asendaksid Inglismaal seni kehtinud liikumispiiranguid.

Kuu aega kestnud liikumispiirangud lõppevad Inglismaal südaööl ning Briti konservatiivne valitsus plaanib sõltuvalt nakatunute arvust Inglismaa erinevates piirkondades taastada regionaalsed piirangud.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson. FOTO: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Scanpix

London pääseb kõige karmimatest 3. taseme meetmetest. Ent see saatus tabab üle 23 miljoni inimese, mille seas on ka mitmed jõukad konservatiivide käes olevad piirkonnad. Piirangute tõttu jäävad meelelahutus- ja vaba aja veetmise kohad suletuks.

Briti asepeaminister Michael Gove lausus, et kõik on teadlikud piirangute mõjust raskustes ettevõtetele. Täna teatas rõivaste jaemüügikett Arcadia oma ebakindlast tulevikust, mis seab ohtu 13 000 töökohta. Kuid BBC raadiole antud intervjuus küsis Gove, kuidas mõjuks majandusele riikliku tervishoiusüsteemi (NHS) ülekoormamine.

Isoleeritud viirusekolded tähendavad seda, et terved maakonnad jäävad 3. taseme piirangute sisse, kuigi sealne nakatumiste arv on alla Inglismaa keskmise. See ajas pahaseks arvukad konservatiivsed seadusandjad, kes ähvardasid hääletada teisipäeval parlamendis hääletusele tuleva eelnõu vastu.

Gove tõi esile aga Walesi valitsuse kogemuse, mis tema sõnul peab jälle pidurit tõmbama ja hoolimata möödunud kuul kehtinud liikumispiirangutest toitlustusasutustele uued piirangud kehtestama.

Suurbritannia on üks Euroopa enim koroonaviirusest räsitud riike rohkem kui 1,6 miljoni nakkusjuhtumi ning üle 58 000 COVID-19 surmaga. ÜK valitsus, mis otsustab Inglismaa tervishoiupoliitika üle, avaldas eile raporti pärast seda, kui seadusandjad nõudsid suuremat selgust viimatiste piirangute mõjust languses olevale riigi majandusele.

Mässumeelsete pahameeleks tõdeti raportis, et on võimatu kindlalt väita, milline oleks piirangute lõpetamise majanduslik mõju.«Kuid teine võimalus, mis lubab COVID-19 pandeemial hüppeliselt kasvada, on rahva tervise seisukohast palju hullem,» öeldi raportis. Valitsuse seisukoht on, et elude kaotus ning muu, mis riikliku tervishoiusüsteemi üle ujutaks, oleks ühiskonnale talumatu.

Üks mässumeelsete juhtidest, konservatiivne parlamendisaadik Mark Harper ütles, et valitsuse hinnang tundub põhjaliku uuriva pilgu all kuhtuvat. Ta lisas, et valitsus pole korduvalt suutnud põhjendada ka Gove'i korratud ennustust kasvavast survest riiklikele haiglatele. «Näeme taaskord, et valitsuse väidetel kaob põhi alt,» säutsus Harper.

💬 Soon after its publication, the Govt’s analysis seems to be collapsing under the glare of scrutiny.



Before the current lockdown, incorrect death and hospital capacity modelling was leaked into the public domain to justify it. (1/2) — Mark Harper (@Mark_J_Harper) November 30, 2020

Johnsonil on Briti alamkojas 80-kohaline enamus ning peamine opositsioonierakond Tööpartei teatas, et loobub hääletamisest. See on esimene kord, mil leiboristid keelduvad peaministrit viiruse ohjeldamisel toetamast. Tööpartei nõuab valitsuselt suuremat toetust ettevõtetele ja madalapalgalistele töötajatele, kes peavad viibima eneseisolatsioonis. Tööpartei mittehääletamine peaks tähendama seda, et uued piirangud jõustuvad.

Kuid Johnsoni enda konservatiivide märkimisväärne vastuseis valmistab talle piinlikkust ning võib varjutada järgmisi seadusandjate vahelisi lahinguid, sealhulgas ka Suurbritannia lahkumise tingimuste üle Euroopa Liidust.

Gove: Suurbritannia ei vii sisse COVID-19 vaktsineerimispassi

Suurbritannia valitsus ei kavatse võtta kasutusele COVID-19 vastu vaktsineeritute passi, mis lubaks neil pubides ja restoranides käia, ütles valitsuse liige Michael Gove. «Ärgem tormakem ette, seda ei ole plaanis,» vastas ta küsimusele.

Ta märkis, et praegu on võimude prioriteetide seas tulevase COVID-19 vaktsiini levitamine. Samas selgitas Gove, et äriettevõtete omanikel on voli ise otsustada, keda nad lubavad sisse ja keda mitte.

Cottonsi hotelli ja spa mänedžer Phil Rickett puhastab basseini esist, valmistudes piirangute leevendamiseks. FOTO: Martin Rickett/PA/Scanpix

BBC meenutas, et varem rääkis COVID-19 vastu vaktsineerimise programmi eest vastutav minister Nadhim Zahawi, justkui töötaks valitsus välja kõrtsidele, spordisaalidele, kinodele ja teistele asutustele sobivat tehnoloogilist laendust, mis tõendaks vaktsineerimist. Samas ei ole BBC teatel teadlastel seni piisavalt andmeid, et COVID-19 vaktsineeritu ei saa olla viiruse edasikandjaks.

Tervishoiuminister Matt Hancock ütles ennist, et vaktsineerimine on vabatahtlik.

Iirimaa leevendab koroonapiiranguid

Iirimaa avas teisipäeval riigi taas pärast koroonaviirusest tingitud osalist lukkukeeramist, lubades kuue nädala eest uksed sulgenud poodidel, juuksurisalongidel ja spordisaalidel need taas lahti teha. 22. oktoobrist kehtinud piirangute tõttu külastajatele suletud muuseumid, galeriid, raamatukogud, kinod ja pühakojad said samuti avamisloa.

Reedest avatakse taas ka pubid ja toitu pakkuvad rstoranid, joogikohad jäävad aga endiselt suletuks. Valitsus soovitab inimestel jõulude eel rahvarohketel tänavatel ka väljas maski kanda. Korraldus jõustub teisipäevast.

Pühadejärgsel ajal on oodata nakkuste arvu tõusu, tõdes välisminister Simon Coveney esmaspäeval usutluses ringhäälingule RTE. «Meie eesmärk on hoida see tõus võimalikult madalana,» rõhutas ta.

Poodlejatele osutasid rõõmu pärast kuut nädalat uuesti avatud kauplused Dublini kesklinnas. FOTO: Niall Carson/PA/Scanpix

Viie miljoni elanikuga Iirimaal on kevadest alates koroonaviiruse tagajärjel surnud 2053 inimest. Surmade arv oli kõrgeim aprilli keskel, kuid on ka viimastel nädalatel piirdunud harva ühekohalise arvuga. Iirimaa oli esimene Euroopa riik, kus kehtestati sügisel teise koroonalaine saabudes ranged piirangud nagu kevadel. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse andmetel on Iirimaal praegu kahe nädala nakatumisnäitaja madalaim pärast Islandit.

Peaminister Micheál Martin ütles reedel, et piirangute leevendamisega minnakse nii kaugele, kui võimalik, et saavutada parim tasakaal tervise, majanduse ja ühiskonnaelu vahel, kuid mitte kaugemale.

Täna jõustuvad meetmed ei luba endiselt külaskäike väljaspool leibkondi ning reise maakonnast välja. Valitsus teatas eelmisel nädalal, et jõuludeks ja aastavahetuseks, 18. detsembrist 6. jaanuarini, leevendatakse ka neid piiranguid.

ÜRO: interneti puudumine pandeemia ajal jätab järgmise põlvkonna tulevikuta

Kahel kolmandikul maailma kooliealistest lastest ei ole kodus internetti, kuid koroonapandeemia olukorras on see hariduse saamiseks hädavajalik, selgub täna avaldatud ÜRO raportist.

ÜRO lastefondi UNICEF ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) ühisraportis öeldakse, et umbkaudu 1,3 miljardil 3–17-aastasel lapsel ei ole kodus internetiühendust. Sama olukord valitseb ka 15–24-aastaste seas, kellest 63 protsendil ei ole internetiühendust.

«Tõik, et nii paljudel lastel ja noortel ei ole kodus internetti, on rohkem kui lihtsalt digitaalne lõhe, see on digitaalne kanjon,» ütles UNICEF-i tegevdirektor Henrietta Fore. Internetiühenduseta noored ei ole tänapäeva majanduses konkurentsivõimelised, see isoleerib nad maailmast, lisas ta. UNICEF-i juhi sõnul on olukord eriti murettekitav nüüd, kui koolid on koroonapandeemia tõttu suletud ning sajad miljonid lapsed ja noored sõltuvad virtuaalõppest. «Ilustamata öeldes jätab internetiühenduse puudumine järgmise põlvkonna tulevikuta,» rõhutas Fore.

Digilõhe suurendab ebavõrdsust ühiskonnas. Madala sissetulekuga riikide vaestest peredest ja maapiirkondadest lapsed jäävad oma soodsamas olukorras eakaaslastest üha rohkem maha. UNICEF-i ja ITU uuringust selgus, et madala sissetulekuga riikides on internet kodus vaid ühel kahekümnest kooliealisest lapsest, rikkamates riikides aga 90 protsendil.

Kõige raskemini on internet kättesaadav Sahara-taguse Aafrika ja Lõuna-Aasia riikide lastel, kellest peab veebita läbi ajama 90 protsenti. Selge vahe on ka linna- ja maalastel. Linnades elavatest lastest ei ole internetti 60, maal aga 75 protsendil.