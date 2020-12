Venemaa nimetas Moldova presidendi ettepanekut vastutustundetuks

Vene väed on paigutatud Transnistriasse alates sellest, kui Venemaa-meelne piirkond kuulutas lühikese kodusõja ajal pärast Nõukogude Liidu lagunemist Moldovast iseseisvuse.

«Moldova on juba pikka aega nõudnud, et Venemaa rahuvalvajad asendataks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) all tsiviilvaatlejatega,» lisas värske riigipea.