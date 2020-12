Väljaande andmetel on Trump väljendanud muret seoses sellega, et tulevase presidendi Joe Bideni justiitsministeerium võib talle tema kolme vanima lapse ja väimehe kaudu kätte maksma hakata.

Presidendi poeg Donald Trump noorem on olnud eriprokurör Robert Muelleri uurimise all seoses Vene-sidemetega, kuid süüdistust talle esitatud ei ole. Presidendi väimees ja tema vanemnõunik Jared Kushner jäi aga vahele sellega, et esitas riigisaladuse juurdepääsuloa taotlemisel valeandmeid oma kontaktide kohta välismaal. Lõpuks otsustas Trump talle ikkagi isiklikult loa anda.