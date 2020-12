Märgitakse, et Eesti on kujundanud omale ettevõtlussõbraliku ja tehnoloogiateadliku riigi maine, olles baasiks mitmetele miljardi dollari tehnoloogiafirmadele nagu Skype ja Transferwise. «Aga hiljutised skandaalid seoses paremäärmusliku valitsuserakonnaga – isa ja poja duo Mart ja Martin Helme juhtimisel – on kõigutanud usaldust riigi juhtkonna vastu, sundides mõnesid küsima, kas Eesti kui juhtiva tehnoloogiariigi maine võib olla ohus,» kirjutab Politico.