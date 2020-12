Putin käskis alustada järgmisest nädalast Venemaal massvaktsineerimist

Ta märkis, et lähiajal toodetakse kaks miljonit annust vaktsiini Sputnik V, mis võimaldab alustada elanikkonna, eelkõige õpetajate ja arstide laialdast vaktsineerimist.

«Kui arvate, et oleme jõudnud selle sammuni, siis paluksin teid reageerida sellele nii, et tuleva nädala lõpus alustaksite suurvaktsineerimisega,» ütles Putin asepeaminister Tatjana Golikovale.

Too märkis omakorda, et võimalusi on juba hinnatud ja praegu tehakse kokkuvõtteid.