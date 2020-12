Trump heietab avalikult mõtet kandideerimisest 2024. aastal

«Need on olnud suurepärased neli aastat. Me püüame saavutada veel neli aastat. Vastasel juhul näeme nelja aasta pärast,» ütles ta oma külalistele teisipäeval Valge Maja jõulupeol.

«Siiani pole me näinud pettusi sellises ulatuses, mis oleks võinud mõjutada valimiste tulemust,» sõnas Barr usutluses uudisteagentuurile Associated Press. Barri avaldus oli seda enam mõjus, et tegemist on Trumpi vankumatu liitlasega.