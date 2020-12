Lukašenko: NATO valmistub vallutama Valgevene lääneosa

«See on meile täpselt teada. Asi on NATO sõjalise üksuse loomises nende alade vallutamiseks,» rääkis ta.

«Asi on, tsiteerin, «Valgevene alade ajaloolises kuuluvuses Poolale». Seda kinnitatakse juba avalikult. Kas mina kui president ja valgevenelased saavad sellega nõustuda? Tuleb välja, et see, kus me täna elame, need maad ei kuulu meile. Vaid teadagi kellele. Selles suunas tegutsetaksegi,» kuulutas Lukašenko.