USA-s tõusis hospitaliseeritud koroonahaigete arv üle 100 000

«USA-s on praegu Covid-19-ga hospitaliseeritud 100 226 inimest - see on esimene kord, kui hospitaliseerimiste arv ületas 100 000 piiri,» ütles COVID Tracking Project Twitteris.

USA haiguste kontrolli ja ennetuse keskuse juht Robert Redfield hoiatas varem kolmapäeval, et Ühendriigid on astumas «kõige raskemasse aega riigi tervishoiu ajaloos».

«Reaalsus on see, et detsember ja jaanuar ja veebruar saavad olema karmid ajad. Ma tegelikult usun, et see saab olema kõige raskem aeg selle riigi rahvatervise ajaloos,» ütles ta.