Biden on kaitseministrit valides mitmest suunast surve all

Demokraatliku Partei mustanahaliste juhid ärgitavad Bidenit valima afroameeriklast mitmekesistamaks valitsust, mis seniste ministrikandidaatide järgi otsustades koosneb suuresti valgetest. Teised leiavad, et Biden võiks valida esimest korda USA ajaloos Pentagoni juhtima naise.

Samas on mitu nõndanimetatud progressiivset gruppi juhtiva naiskandidaadi Michèle Flournoy vastu. Rahul ei olda tema senise tegevusega ega erasektori sidemetega.

Associated Pressi käsutusse jõudnud kirjas öeldakse, et Flournoy on toetanud sõjalist sekkumist laastavates kriisides mitmel pool maailmas, seal hulgas Jeemenis.