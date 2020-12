Vene aktivistid taunivad uut välisagendi eelnõu

Kriitikute sõnul on eelnõu eesmärk kitsendada opositsiooni tegutsemisvõimalusi enne järgmise aasta duumavalimisi.

«See on ennenägematu kodanike poliitiliste õiguste piiramine,» ütles aktivist ja president Vladimir Putini inimõigusnõukogu liige ning info- ja analüüsikeskuse SOVA juht Aleksandr Verhovski pressikonverentsil, millest võttis veebis osa mitu inimõigusorganisatsiooni.

«See kõik on üsna tõsine sõnavabaduse piiramine,» lisas ta. «Ja muidugi piirab see selgelt õigust valitud saada.»

Välisagentide seadus võeti vastu 2012. aastal ning see andis võimudele loa tunnistada vabaühendusi ja meediaorganisatsioone välisagentideks.

Aastate jooksul on seaduse haare kasvanud, mullu laiendati seda üksikisikutele nagu ajakirjanikud ja ja blogijad.

Nüüd välja pakutud seadusmuudatusega oleks välisagent see, kes saab materjale või rahalist toetust välismaalt, aga ka juba välisagendiks kuulutatud organisatsioonilt.

Verhovski sõnul on eelnõu nii üldsõnaline, et võib keelata ühe isiku pikette, mida aktivistid on kasutanud minemaks mööda avaliku kogunemise eelneva registreerimise kohustustest.