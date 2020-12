FOTOD ⟩ Suurbritannias hukkus keemiliste jäätmete hoidla plahvatuses neli inimest

Avonmouthi tööstuspiirkonna reoveepuhastusjaamas aset leidnud plahvatus on kuulutatud tõsiseks õnnetuseks.

«Me saame kinnitada, et on neli surmajuhtumit,» ütles Avoni ja Somerseti politsei peainspektor Mark Runacres. Viies inimene sai vigastusi, kuid need pole eluohtlikud. Plahvatuse põhjus pole teada, kuid seda ei käsitleta terroriaktina.