Biden teatas Fauci kutsumisest oma meeskonda

«Palusin tal jääda täpselt samasse rolli, mis tal on olnud mitme viimase presidendi ametiajal,» ütles Biden intervjuus telekanalile CNN.

President Donald Trump on soovitanud Fauci vallandada.

«Palusin tal olla ka minu jaoks peamiseks meditsiininõunikuks ja kuuluda koroonaviiruse vastu võitlemise meeskonda,» lisas Biden.

Biden on varem kinnitanud, et laseb end vaktsineerida koroonaviiruse vastu kohe, kui eksperdid nagu immunoloog Fauci kuulutab need turvaliseks.

Trump andis novembri alguses mõista, et võib pärast valimisi Fauci vallandada ja väljendas pahameelt, et uute nakatumiste arv riigis on taas järsult kasvamas.