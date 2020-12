Namiibia müüb 170 elevanti

Riigile kuuluv päevaleht New Era avaldas kolmapäeval reklaami 170 «suure väärtusega» elevandi müügist.

Keskkonnaminister Pohamba Shifeta ütles uudisteagentuurile AFP, et valitsus toetas elusloomade müümist pärast seda, kui neid kritiseeriti elevantide tapmise eest, et nende arvu kontrolli all hoida.