Kaspersky lõi Vene e-hääletussüsteemi

«Toode, mis sai nimeks Polys.ГОСТ, on mõeldud suurteks riiklikeks hääletusteks piiramatu hulga hääletajatega ükskõik mis tasemel omavalitsuslikust üleriigiliseni,» seisis teates.

Rõhutatakse, et Polys.ГОСТ vastab riigi teabesüsteemidele esitatavatele nõuetele kasutada konfidentsiaalse teabe, sealhulgas isikuandmete kaitseks ja turvalisuse tagamiseks sertifitseeritud krüptograafilisi kaitsevahendeid.

Kaspersky Labist märgiti, et 2019. aastal toimus süsteemis Polys eri riikides 675 hääletust ja 2020. aastal juba viis korda rohkem - 3392.

«Platvorm Polys on hääletuste korraldamiseks kättesaadav 2017. aastast. Toote tuum on plokiahela platvorm, mille abil tagatakse hääletusprotsessi läbipaistvus: hääletaja (ja ainult hääletaja) saab kontrollida oma hääle arvessemineku õigsust, vaatleja aga veenduda, et kõik hääled loeti korralikult kokku,» täpsustas Kaspersky.