Suurejoonelisse püha Antoniuse mägikirikusse voorivad kokku nii moslemid, kristlased kui ateistid, et leida lahutust, ja ehk ka imet, koroonaviiruse või muude hädade vastu. Riigi loodeosas asuv frantsiskaani kirik on tõmmanud palverändureid sajandeid riigis, kus piirid usundite vahel on voolavad.