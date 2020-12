«Venemaa on aktiivselt jaganud väärandmeid ning süüdistanud lääneriike viiruse levimises,» seisab raportis «COVID-19: globaalsed mõjud ja Kanada riiklikud kaitsehuvid». Luureagentuuri sõnul on see osa laiemast Venemaa strateegiast, et näidata lääneriike halvas valguses ja laiendada Vene poliitilist mõjusfääri.