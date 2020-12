India juveliiri 12 638 teemandiga sõrmus püstitas Guinnessi rekordi

Sõrmuse nimi on «Marigold - külluse sõrmus» ja see kaalub veidi üle 165 grammi.

«See on täiesti kantav ja mugav,» ütles 25-aastane Harish Bansal, kes kirjeldas oma vapustavat loometööd unistuste projektina.

Bansal ütles, et tuli mõttele valmistada taoline sõrmus kaks aastat tagasi Surati linnas ehtekunsti õppides. India läänerannikul asuv Surat on riigi teemandikaubanduse- ja töötlemise keskus.

Tema ettevõtte avalduses seisab, et iga kaheksakihilise lille kroonlehe kujundus on eriline.

Bansal ütles, et lükkas võimalike ostjate pakkumised tagasi.

«Meil pole praegu plaani seda müüa,» ütles ta. «See on meie jaoks uhkuse küsimus. See on hindamatu.»