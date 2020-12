Hispaania plaanib vaktsineerida juuniks kolmandiku elanikkonnast

Hispaania valitsus on korduvalt rõhutanud, et vaktsineerimine COVID-19 vastu ei ole kohustuslik.

Madrid on sõlminud mitme tootjaga lepingud 105 miljoni koroonavaktsiini doosi ostmiseks. Immuunsuse saavutamiseks on vaja kaks doosi.

Kuigi Hispaania on üks koroonapandeemiast enim räsitud riike Euroopas, kus on registreeritud üle 1,6 miljoni nakkusjuhu ja on surnud rohkem kui 46 000 inimest, on praegune nakkusnäitaja 240 juhtumit 100 000 elaniku kohta üks madalamaid Euroopa Liidus.