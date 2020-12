Sukeldujad leidsid Läänemerest natside krüpteerimismasina Enigma

Legendaarne kodeerimismasin avastati möödunud kuul Saksamaa kirdeosas asuvas Geltingi lahes kadunud kalavõrke otsides. Sukeldujad otsisid vabaühenduse WWF ülesandel vanu kalavõrke.

«Üks kolleeg ujus minu juurde ja ütles, et seal on üks võrk, mille sees on vana kirjutusmasin,» rääkis sukelduja Florian Huber uudisteagentuurile DPA.

Meeskond sai kiiresti aru, et oli komistanud ajaloolise eseme osta ning andis sellest võimudele teada.

Schleswig-Holsteini riikliku arheoloogiaameti juht Ulf Ickerodt ütles, et eksperdid taastavad krüpteerimismasina riiklikus arheoloogiamuuseumis.

See tundlik protseduur, mille osaks on ka aastakümnete jooksul Läänemeres kogunenud soolade eemaldamine «kestab umbes aasta», ütles ta.

Pärast seda saab Enigmast muuseumi vaatamisväärsus.

Mereajaloolane Jann Witt Saksamaa mereühingust ütles uudisteagentuurile DPA, et usub, et kolme rootoriga masin visati merre Saksa sõjalaevalt Teise maailmasõja viimastel päevadel.

Väiksem tõenäosus on, et see tuli allveelaevalt, ütles ta, sest Adolf Hitleri allveelaevad kasutasid keerukamat nelja rootoriga Enigma krüpteerimismasinat.

Liitlased töötasid väsimatult Enigma koodide murdmise kallal, mida vahetati iga 24 tunni tagant.

Briti matemaatik Alan Turing, keda peetakse kaasaegse arvutiteaduse isaks, juhtis Bletchley Parkis asuvad koodimurdjate meeskonda, keda saatis 1941. aastal ka edu.

See läbimurre aitas liitlastel dešifreerida olulisi raadiosõnumeid Saksa vägede liikumise kohta. Ajaloolased usuvad, et see lühendas sõja käiku umbes kahe aasta võrra.