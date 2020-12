California kinnitas Bideni võidu valimistel

Kuigi Bideni valimisvõit on olnud juba nädalaid ilmselge, siis ametlikult ületati vajalik piirarv just Californias.

USA president Donald Trump on korduvalt väitnud, et valimistel leidis aset ulatuslik pettus ja keeldunud oma kaotust tunnistamast. Trumpi kampaaniameeskonna juristid Rudy Giuliani juhtimisel on esitanud mitmeid hagisid eriti kaalukeeleosariikide kohtutesse, mis on siiani jäänud tulemuseta.