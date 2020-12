Soome kaitseminister: Afganistanist kiirustav väljumine tekitab kaose

Kaikkoneni sõnul peegelduksid selle tagajärjed ka Euroopas pagulaste ja narkokaubanduse näol.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas, et Ühendriigid kärbivad oma vägede kohalolekut Afganistanis jaanuari keskpaigaks 2500 sõdurini. Mais plaanib USA kõik oma väed Afganistanist välja tuua.

«Eesmärk on olnud see operatsioon lähitulevikus lõpetada, kui rahukõnelused edenevad. Kuid praegu pole veel kindlust, kas Afganistan on järgmisel aastal sellises seisus, et sealt võiks kerge südametunnistusega lahkuda,» ütles Kaikkonen.

USA-s võim vahetub ja uus president Joe Biden peaks ametisse asuma jaanuaris, mis võib Kaikkoneni sõnul mõjutada Ühendriikide poliitikat.

Kui USA oma väed Afganistanist tõepoolest välja toob, võib see ministri sõnul seada keerulisse olukorda kogu koalitsiooni ning edasist peaks arutama üheskoos. Tema sõnul peaks rahvusvaheliste kriisihaldusoperatsioonide puhul lähtuma põhimõttest, et koos sisse, koos välja.

Kaikkonen puudutas ka praeguste Hornet hävitajate asendamist, mille kasutusaeg saab otsa aastal 2030. Valitsus teeb Hornetite asendamise osas valiku järgmisel aastal.

Seadusandjaile laekus detsembri algul avaldus, kus enam kui 200 teadlast, kunstnikku ja teiste valdkondade eksperti teatasid, et uute hävitajate hankimisel on vaja lisaaega, et asja tuleb uuesti kaaluda ning võimalikud variandid välja selgitada.

Kaikkonen tervitas kodanikuarutelu, kuid lisas, et allakirjutanute hulgas on palju kultuurivaldkonna inimesi, kes on oma alal väga hinnatud, ent «kui hakkad ületama ookeani, siis loodad, et on olemas meeskond, kellel on sellealane kogemus».

«Mõtlen veidi samamoodi, et kui hakkame kaaluma riigikaitseküsimusi, siis peaksime kuulama riigikaitse eksperte, keda meil kaitsejõududes on.»