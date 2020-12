Asteroidilt võetud proovidega Jaapani kapsel maandus Austraalias

Hayabusa2 lahkus umbes 300 miljoni kilomeetri kaugusel asuvalt asteroidilt Ryugu aasta eest. Pärast kapsli eraldumist liikus kosmoselaev taas Maast kaugemale, et salvestada fotod kapsli liikumisest planeedile ja asuda uuele missioonile ühel teisel asteroidil.

«Me oleme edukalt nii kaugele jõudnud ja kui me viime läbi oma viimase missiooni kapsli kättesaamiseks, on see täiuslik,» ütles missioonijuht Makoto Yoshikawa otseülekandes.