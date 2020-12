USA diplomaadid Kuubal tegi arvatavalt haigeks mikrolainekiirgus

Analüüsis väljatoodud põhjused on tõenäolisemad kui varem välja pakutud variandid nagu troopilised haigused või psühholoogilised häired. Uurimustöös ei toodud täpselt välja kiirguse lähtepunkti, kuid varem leidis sarnaseid juhtumeid aset Nõukogude Liidus.

Mitte kõik kannatanud ei teatanud samasugustest sümptomitest ja Teaduste Akadeemial polnud ligipääsu varasematele uuringutele selliste haiguste kohta. Mõned neist on salastatud.

«Komitee peab neid leide küllaltki murettekitavaks, kuna ühest küljest on võimalik suunatud, pulseeriv raadiosagedusel energia kui mehhanism, kuid ka sellepärast, et see põhjustas mõnele isikule tõsist kannatust ja nõrkust,» ütles komitee esimees David Relman.