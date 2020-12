Läbirääkijad teevad viimase ponnistuse Brexiti kaubandusleppe nimel

Peaminister Boris Johnson asub väidetavalt Euroopa liidrite seas lobitööd tegema. Tema laupäevane telefonivestlus Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga lõppes tõdemusega, et pooled on võtmeküsimustes eri meelt.

Von der Leyen ja Johnson kinnitasid, et paljudes valdkondades on edasi liigutud.

ELi reeglid kehtivad Suurbritanniale veel selle aasta lõpuni ja kahel poolel on jäänud väga vähe aega, et leppida kokku oma tulevastes suhetes.

«Kõik on võimalik. Need kolm lahtist küsimust on seotud Suurbritannia sooviga hoida suveräänsus esikohal ja ELi hirmuga, et Ühendkuningriik hakkab teiste kulul elama,» ütles läbirääkimistele lähedal seisev allikas.

Euroopa pealinnad on seisnud harukordselt ühtsena Barnier' selja taga, aga viimastel nädalatel on hakanud ilmnema esimesed mõrad.

Kokkuleppe saavutamiseks on aega vaid mõni päev, sest juba neljapäeval on ELi tippkohtumine ja Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et tal on vaja aega leppe hindamiseks ja ratifitseerimiseks.