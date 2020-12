Austria peatas lumetormi tõttu massilise koroonatestimise

Ka Itaalia ja Šveits andsid laviinihoiatused, ning Austria ja Itaalia vaheline Brenneri kuru maantee on osaliselt suletud. Osaliselt peatati ka rongiliiklus, teatas APA.

«Inimeste ohutus on esikohal,» teatasid võimud.

Austria alustas reedel vabatahtliku massilise koroonatestimisega. Võimud loodavad, et see aitab ennetada tulevasi pikki ja karme liikumispiiranguid.

Esimese kahe päeva jooksul testiti umbes 300 000 inimest. Austrias elab kokku pea 9 miljonit inimest ning valitsus loodab, et detsembri keskpaigaks on testitud umbes pool elanikest.

Testimine on osa Austria koroonaviiruse leviku aeglustamise strateegiast, ehkki algaval nädalal hakatakse viirusepiiranguid leevendama.

Austria liidukantsler Sebastian Kurz teatas, et restoranid, baarid ja hotellid jäävad suletuks kuni 7. jaanuarini, kuid alates 24. detsembrist on suusatamine lubatud.

Leevendatakse ka senist täielikku liikumiskeeldu ja see jääb kehtima kella kaheksast õhtul kuni kuueni hommikul. Koolid taasavatakse, nagu ka ülejäänud poed, muuseumid, raamatukogud ja mõned teised ettevõtted.

Austrias on üle 300 000 Covid-19 nakkusjuhtumi ning viiruse tagajärjel on surnud üle 3800 inimese, kuigi nakatumiste määr on viimastel nädalatel langenud.