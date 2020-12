Lätis lisandus 526, Leedus 2219 ja Soomes 413 uut koroonanakkuse juhtu

Lätis on koroonadiagnoosi saanud kokku 21 313 inimest.

Viimase ööpäevaga registreeriti üheksa Covid-19 seotud surmajuhtu, haigus on nõudnud Lätis 262 elu. Covid-19-st on tervenenud 1866 inimest.

Leedus on andnud positiivse koroonaproovi 74 649 inimest. Covid-19 tagajärjel on surnud 626 inimest, veel 321 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.