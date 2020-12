Frankfurdis evakueeriti lennukipommi tõttu 13 000 inimest

Päästeteenistus teatas pühapäeva pärastlõunal, et pomm tehti kahjutuks vähem kui kahe tunniga.

Ametivõimud prognoosisid, et pommi kahjutukstegemiseks võib kuluda pärastlõunal kuni viis tundi, kuid lisasid, et võib minna ka väga kiiresti, kui detonaator asub selliselt, et eksperdid saavad sellele kiiresti ligi.