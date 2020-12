Poolas on päevakorda tõusnud diskussioon riigi tuleviku üle EL-is

Ärileht Financial Times kirjutas nädalavahetusel, et teema tõusis taas esile, kui Ungari ja Poola blokeerisid novembris Euroopa Liidu pikaajalise eelarve ja taastepaketi, põhjendades seda vastuseisuga paketis sisalduvale õigusriigimehhanismile.

Viimati kuulutas Poola konservatiivne ajaleht Do Rzeczy oma esiküljel, et Varssavi peab ütlema EL-ile, et «nüüd aitab».