Lävepakuküsitlus näitab tasavägist seisu Rumeenia parlamendivalimistel

Rumeenia on üks Eruoopa Liidu vaesemaid maid ja viimastel aastatel on läinud välismaale, eelkõige EL-i liikmesriikidesse paremat elu otsima neli miljonit selle kodanikku.

Kui Rumeenia naabermaades on viimasel ajal läinud jäme ots populistide ja rahvuslaste kätte, siis liberaalist peaminister Ludovic Orban on lubanud riiki moderniseerida ja Euroopa Liidu kursil hoida.

Liberaalide eeliseks on president Klaus Iohannise toetus. Riigipea ei ole hoolinud väidetest, et põhiseadus ei luba tal PNL-ile kampaaniat teha, ja veel reedel ründas ta sotsiaaldemokraate ja avaldas lootust, et Rumeenia keerab selja neile, kes on püüdnud eksitada teda euroopalikult ja demokraatlikult kursilt.