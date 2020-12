Portugali president taotleb tagasivalimist

Arvamusuuringud näitavad, et Rebelo de Sousa võidab valimised, kuna puudub kandidaat, keda sotsialistide valitsus ametlikult toetaks.

«Ma kandideerin vabariigi presidendiks, et vastu seista pandeemiale ja üle saada majanduslikust ja sotsiaalsest kriisist,» lausus 71-aastane riigipea.

Enda kandideerimisest on juba teatanud ka peaminister Antonio Costa terav kriitik sotsialist Ana Gomes, kes on arvamusküsitlustes teisel kohal. 66-aastane karjääridiplomaat ja endine Euroopa Parlamendi liige on kogunud tuntust võitlusega korruptsiooni vastu.