Joe Biden avalikustab reedel oma kaitseministri

Meedia andmeil on justiitsministri kandidaatide seas Barack Obama administratsiooni ajal sisejulgeolekuministri ametis olnud Jeh Johnson ja tollane justiitsministri asetäitja Sally Yates. Johnsonit on samas nimetatud ka võimaliku kaitseministrina.

«Hulk inimesi ootab kannatamatult, milline kabinet välja näeb, kui see on lõplikult kokku pandud, kuid samas tuleb tähele panna tõsiasja, et afroameeriklasi peab olema rohkem kui neid on seal praegusel hetkel,» tõdes ta.

Venitamine kaitseministrikandidaadiga on põhjustanud spekulatsioone, et see on tingitud probleemidest esialgse soosiku Flournoyga, kelle vastu on mitu progressiivset gruppi. Rahul ei olda tema senise tegevusega ega erasektori sidemetega.