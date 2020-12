Mondol on arengukoostöö ja humanitaarabi projekte 14 riigis ja neis kõigis on koroonakriis nii organisatsiooni tegevust kui ka kohalikke tõsiselt mõjutanud. «Olukord on läinud raskemaks ja igas riigis on need vajadused või probleemid mõnevõrra erinevad. Oleme püüdnud alates kevadest neile ka vastavalt reageerida,» selgitas Kuusik-Rajasaar sihitud lähenemist.