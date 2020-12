WSJ: Hiina eirab avalikult Põhja-Korea vastu kehtestatud sanktsioone

USA ametnike sõnul on nii Põhja-Korea kui Hiina lipu all sõitvad laevad teinud sel aastal söevedu kahe riigi vahel. Seda tõestavad ka USA satelliidifotod.

12. augustil tehtud fotol on näha mitut Põhja-Korea lipu all liikuvat söelaeva Hiina idaosas asuva Ningbo ja Zhoushani sadama lähedal, kus suur osa söest laaditakse ümber Hiina alustele.

USA on edastanud need fotod tõendusmaterjalina ka ÜRO Julgeolekunõukogule, kirjutas WSJ.

Kassi-hiire mängus on aastate jooksul osalenud arvukalt laevu erinevate lippude all. Nad on tavaliselt lülitanud transponderid välja ja kasutanud tavapärasest erinevaid marsruute, et vältida vahelejäämist.