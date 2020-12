Leedus suri viimase ööpäevaga rekordarv koroonahaigeid, selgus statistikaameti edastatud andmetest. Ööpäevaga registreeriti 36 COVID-19 põhjustatud surmajuhtumit, millega nende koguarv kerkis 673-ni. Veel 336 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Tuvastati ka 1388 uut nakatumisjuhtu. Leedus on koroonadiagnoosi saanud 77 426 inimest. Praegu on riigis 44 020 aktiivset haigusjuhtu, tervenenud on 32 399 inimest.