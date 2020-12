Vene tarbijakaitse: vaktsineerimine nõuab karskust

«Vähemalt kaks nädalat enne immuniseerimist tuleb täiesti kindlalt lõpetada alkoholi pruukimine. Immuunsuse kujunemine, see on 21 päeva esimese ja teise süsti vahel ja veel 21 päeva pärast teist süsti, kokku 42 päeva. Ja peab selgelt meeles pidama, et need 42 päeva esimesest süstist kuni viimaseni on immuunsuse kujunemise aeg ja selle vältel tuleb end veel hoida,» ütles Popova Komsomolskaja Pravda raadioeetris.