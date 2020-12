Norra luure süüdistab Vene häkkereid küberrünnakus parlamendile

Norra luureagentuuri (PST) sõnul olid süüdlasteks tõenäoliselt häkkerid rühmitusest Fancy Bear, keda on süüdistatud ka küberrünnakutes USA valimiste vastu. Ametliku süüdistuse esitamiseks asitõendeid aga ei olnud, teatas PST.

Norra välisminister Ine Eriksen Søreide süüdistas hiljem rünnakus Venemaad. PST uurijad on nüüd ministri väidetele kaalu andnud.

«Uurimine näitas, et Stortingit (Norra parlamenti) tabanud võrguoperatsioon oli osa laiemast riiklikust ja rahvusvahelisest kampaaniast, mis kestab juba vähemalt 2019. aastast,» seisis PST avalduses.

«Analüüs näitab, et operatsiooni juhtis küberrühmitus..., mida tuntakse APT28 või Fancy Bearina. See rühmitus on seotud GRU-ga, Vene sõjaväeluurega.»