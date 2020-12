On ebaselge, kuidas korraldust täidetaks, kuna vaktsiinitootjad on juba kokkulepped sõlminud ka teiste riikidega.

Asjatundjate hinnangul viitab see sellele, et USA siiski on mures võimaliku vaktsiininappuse pärast, sest püüab lähikuudel immuniseerida kümneid miljoneid inimesi.