USA ülemkohus tõrjus Trumpi meeskonna kaebuse Pennsylvania osas

USA justiitsminister William Barr ütles möödunud nädalal, et justiitsministeerium pole leidnud tõendeid laialulatuslikest valimispettustest novembrikuistel presidendivalimistel. See pahandas Trumpi, kes on korduvalt ilma tõenditele tuginemata väitnud, et tema kaotatud presidendivalimiste tulemused olid võltsitud.