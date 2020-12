Macron taotleb valitsuse heakskiitu äärmusluse vastasele seadusele

Ettepanekut nimmetati algselt «separatismi vastaseks» eelnõuks, kuivõrd Macron kirjeldas selle terminiga ultrakonservatiivseid moslemeid, kes on peavoolu ühiskonnast eemale tõmbunud. Kriitika järel nimetati see aga ümber «eelnõuks vabariiklike väärtuste tugevdamiseks».

Valitsus on märkinud, et islamiäärmuslus võib olla nii kodumaine kui välismaalt sisse toonud, mistõttu võetakse eelnõu järgi sihikule ühendused ja mošeed, mida kahtlustatakse džihadistliku ideoloogia levitamises.

Ehkki polügaamia on Prantsusmaal juba keelatud, näeb uus seadus ette, et ametivõimud ei annaks elamisluba polügaamsetele taotlejatele.

Linnaametnikelt nõutakse enne pulmasid kummagi osapoole eraldi intervjueerimist, et teha kindlaks, et nad ei abiellu sunniviisil.

Plaani tõttu on Macron saanud teravat kriitikut moslemimaadest, kus on hakatud boikottima Prantsuse kaupu.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on nimetanud seda provokatsiooniks, samas kui Egiptuse mainekas sunniitlik Al-Azhari ülikool on nimetanud rassistlikuks Macroni sõnavõttu, et islam on kriisis.