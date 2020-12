Merkel nõuab karmimaid koroonapiiranguid

Saksamaa koroonapiirangud on olnud leebemad kui teistes Euroopa riikides, sest esimese nakkuslainega kevadel tulid sakslased hästi toime. Nüüdseks on ööpäevane nakatumiste arv aga kevadise kõrghetkega võrreldes rohkem kui kolmekordistunud.

Merkel on seisukohal, et reeglitest, milles kahe 16 liidumaa juhiga kahe nädala eest kokku lepiti, enam ei piisa.

«Kui ehitatakse glögiputkasid, kui ehitatakse vahvliputkasid, ei ole see kooskõlas sellega, milles me ainult kaasa ostetava toidu ja joogi lubamise osas kokku leppisime,» ütles ta parlamendile, viidates traditsioonilistele jõuluturgudele.

«Mul on väga kahju, aga kui me maksame lõivu ohvrite arvuga, mis on 590 inimest päevas, siis ei ole see minu arust vastuvõetav.»

Merkel ütles Leopoldina akadeemia teadlaste eile avaldatud soovitustele tuginedes, et tema arvates on õige sulgeda poed ja piirata kogunemisi.

Teadlased soovitavad panna jõululaupäeva ja 10. jaanuari vaheliseks ajaks kinni kõik poed, mis ei müü esmatarbekaupu. Töölkäijad peaksid võimalusel jääma koju ja minema üle kaugtööle, koolid tuleks pikaks vaheajaks kinni panna.

Ettepaneku mõte on kasutada ära pikad pühad ja hoida inimesed kodus, et nakkusahelad katkestada.

«Kui meil on enne jõule liiga palju kontakte ja tulemuseks on viimased jõulud koos vanavanematega, siis me oleme läbi kukkunud,» ütles Merkel.

Saksa valitsus on korduvalt rõhutanud, et nakatumisnäitaja tuleb tuua 50-le 100 000 elaniku kohta, aga praegu on see 149.

Liidumaade juhid leppisid varem kokku plaanis leevendada sotsiaalsete kontaktide piiranguid jõulude ja uue aasta ajal ning lubada viie inimese asemel kokku tulle kümnekesi.

Suurema nakatumisega liidumaa nagu Berliin ja Tüüring on aga otsustanud rangema korra kehtima jätta.