Vene siseministeeriumi teatel anti Berijevi-nimelisest lennundusinstituudist Taganrogi linna politseile teada, et Iljušin Il-80 lennukist, mis on mõeldud kaitsma presidenti ja kõrgemat juhtkonda tuumarünnakute korral, on varastatud umbes miljoni rubla väärtuses varustust.