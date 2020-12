Leedu

Olukord koroonaviirusega on Leedus endiselt ülimalt raske. Ööpäevaga lisandus rekordilised 3128 nakatumist ja suri 31 haiget. Kokku on pandeemia Leedus nõudnud 704 inimelu, veel 348 patsienti on surnud muudel põhjustel. Alates pandeemia algusest on nakatunuid kokku olnud 80 556.