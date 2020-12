Poola asepeaminister: EL-i eelarvekokkulepe on lähedal

Ka Ungari peaminister Viktor Orbán rääkis eile headest väljavaadetest jõuda homsel Euroopa Liidu tippkohtumisel kokkuleppele ühenduse seitsmeaastases eelarves ja 750 miljardi euro suuruses koroonataastepaketis.

Budapest ja Varssavi blokeerisid novembris 1,8 triljoni euro suuruse eelarve ja taastepaketi vastuvõtmise, sest EL sidus toetused õigusriigi põhimõtete järgimisega. Brüssel süüdistab mõlemat riiki demokraatlike vabaduste piiramises, Poola puhul on tegemist kohtusüsteemi sõltumatuse, Ungaris ajakirjandusvabadusega.

«Põhjused, miks Poola ja Ungari asusid teistest EL-i riikidest erinevale seisukohale on sama hästi kui kadunud,» ütles Poola asepeaminister Jarosław Gowin täna Varssavis ajakirjanikele.

«Eesistuja Saksamaa positsioon on Poola ja Ungari omale sarnane, aga muidugi on Euroopa Ülemkogu kokkuleppeks vaja üksmeelt,» sõnas Gowin.

«Praegu on Varssavi-Berliini-Budapesti kolmnurgas kokkulepe. Ma usun, et see kokklepe laieneb ka ülejäänud 24 Euroopa pealinnale.»

Berliinist ei ole seni tulnud ühkti vihjet võimalikule kompromissile.

Kantsler Angela Merkel keeldus kolmapäeval parlamendis esinedes prognoosimast, kas tülile leitakse kiire lahendus. «Kahjuks ei saa ma teile öelda, kas see saab teoks või mitte.»

Ungari ja Poola on ähvardanud panna eelarvele ja taastefondile veto, kui Saksamaa EL-i eesistujana jääb kindlaks õigusriigi põhimõtte nõudmisele.

«Ma usun, et meil on võimalik see toimik neljapäevasel tippkohtumisel sulgeda,» ütles Orban, kes külastas Varssaviti, et Poola kolleegidega asja arutada.

«Meid lahutab sellest vaid sentimeeter,» lisas ta.

Orban kinnitas samas, et Ungari ja Poola on selles küsimuses ühes leeris, Saksamaa aga teises. Tema sõnul on Poolal ja Ungaril võiduväljavaated.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles teisipäeval, et Poola jääb oma vetoähvardusele kindlaks ning on valmis igaks stsenaariumiks.