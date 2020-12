Saksa linn meelitab Suurbritannias elavaid poolakaid

Ida-Saksamaal asuv 57 000 elanikuga linn püüab hõrgutisi sisaldavate jõulupakkidega oma rüppe meelitada poolakaid, kes on sunnitud Brexiti tõttu Suurbritanniast lahkuma.

Poola piiril asuvat linna kimbutavad tööjõupuudus ja elanikkonna vananemine. Probleemide lahendamiseks on kogu aasta käinud kampaania 900 000 Suurbritannias elava ja töötava poolaka püüdmiseks.

Görlitz on avaldanud reklaame Briti ajalehtedes, loonud spetsiaalde Facebooki lehe ja veebilehe, kus vastatakse kolmes keeles sagedamini esinevatele küsimustele nagu «Kas ma saan oma firma peakorteri üle tuua?», «Kas minu tervisekindlustus kehtib, kui ma Görlitzi tulen?» ja «Kas mul on võialik töötada Görlitzis keelt oskamata?».

Linnavalitssue investeerimisstrateegia ja käimasoleva projekti juht Andrea Behr ütleb, et Görlitz võiks olla võõrsil elavate poolakate kodu.

«Lähed saiapoodi ja võib vabalt juhtuda, et sind teenindab poola naine. Lasteaedades ja koolides on kakskeelsed klassid,» meelitab ta.

Linnas elab juba praegu umbes 4000 poolakat ja paljud käivad iga päev Poolast üle piiri tööl, sest Neisse jõe teisel kaldal on palgad palju paremad.

Görlitzi elanike arv on kahanenud nagu paljudes endise Saksa Demokraatliku Vabariigi linnades.

Behri sõnul tuli eelmisel aastal iga sünni kohta kaks surma ja tõsine tööjõupuudus ei lase end enam kaua oodata. Töökäte nappust on juba nüüd tunda nii teaduses kui tööstuses, IT- ja meditsiinisektoris.

Zgorzeleci linnapea Rafał Gronicz ütleb, et enamik Ühendkuningriigist lahkujaid tahab säilitada senise elatustaseme ja Poolas seda loota ei ole.

Görlitzis saavad nad Saksa palka, aga on perele ja kodumaale lähemal, tunnistab ta.

Izabela Jucha on üks poolakaist, kes on juba Görlitzi kasuks otsustanud. Ta läks Ühendkuningriiki 2004. aastal, kui Poola sai Euroopa Liidu liikmeks, ning on nüüd abikaasa ja tütrega kodumaal tagasi.