London: ÜK ja EK liidrid seadsid Brexiti-kõneluste tähtajaks pühapäeva

Briti peaminister Boris Johnson ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen leppisid kolmapäeval kokku, et otsustavad pühapäevaks, kas kõnelusi Brexiti-järgse kaubandusleppe üle on mõtet jätkata, teatas Downing Street, märkides, et endiselt on suuri erimeelsusi.