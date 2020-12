ÜRO juht hoiatas vaktsiinirahvusluse eest

Guterres kordas oma üleskutset, et vaktsiine käsitletaks kui ülemaailmset üldist hüve, mis oleksid kättesaadavad kõigile, sealhulgas ka Aafrikale. Ta ärgitas eraldama järgmisel kahel kuul 4,2 miljardit dollarit Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) COVAX-i programmile, millega tahetakse tuua vaktsiinid ka maailma kõige vaesemate inimesteni.

Peasekretär ütles pärast ÜRO virtuaalkohtumist Aafrika Liiduga, et COVAX-i rahastamine on ainus viis tagada vaktsiinide kättesaadavus Aafrikas ja teistes arengumaades.

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles läinud nädalal kõrgetasemelisel ÜRO peaassamblee kohtumisel, et pandeemia lõpetamise lootus on aina kasvamas. Samas manitses ta, et vaktsiine tuleb käsitleda üldise hüve, mitte erakaubana, mis suurendab ebavõrdsusi ja saab veel üheks põhjuseks, miks osa inimesi ilmajäetuks jäävad.

WHO rahanappuses programm ACT-Accelerator, mis on mõeldud vaktsiinide õiglaseks jaotamiseks ja hõlmab ka COVAX-i programmi, on Tedrose sõnul ohus ja võib rahastuse puudumisel muutuda pelgaks žestiks. COVAX-i programmil on järgmisel aastal vaja 23,9 miljardit dollarit lisarahastust, ütles ta.

Tedros rõhutas, et programmi kogusumma 28 miljardit dollarit moodustab kaduvväikse osa 11 triljoni dollarilisest majandusergutusest, millest on seni teatanud G20 riigid.

Ühendkuningriik ja Venemaa on juba alustanud oma rahva vaktsineerimist. USA-s võib Pfizeri vaktsiin saada erakorralise kasutusloa juba lähipäevil ja Moderna vaktsiin lähinädalatel. Kanada kiitis Pfizeri vaktsiini heaks kolmapäeval.

Guterrese sõnul on Aafrika 54 riiki teatanud 2,2 miljonist koroonaviiruse juhust ja 53 000 viirusest tingitud surmast.

Haiguste kontrolli ja ennetamise Aafrika keskuse direktor John Nkengasong ütles novembris, et koroonavaktsiinid ei pruugi mandrile jõuda enne järgmise aasta teist kvartalit.

ÜRO peasekretär väljendas lootust, et need jõuvad kohale kiiremini, kuid praegu nähakse, et riigid keskenduvad vaktsiinide tagamisele enda rahvastikule.