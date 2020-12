«Läbirääkimised endiselt kestavad, kuid arvestades, et üleminekuperioodi lõpp on väga lähedal, pole tagatud leppe õigeaegne jõustumine, kui selleni jõutakse,» lausus ta.

«Meil on kohustus olla kõigeks valmis, sealhulgas selleks, et ÜK-ga ei ole lepet 1. jaanuariks 2021. Seetõttu tuleme me täna nende meetmetega välja.»