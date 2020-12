Soome teatas häirest Olkiluodo tuumajaamas, kiirguse levimist karta pole vaja

Kiirgusohutuskeskuse peadirektor Petteri Tiippana ütles, et kiirgustase tõusis elektrijaama teises reaktoris, see suleti ja eraldati. Kiirgus ei pääsenud olulisel määral keskkonda ning kaitsemeetmeid ei olnud vaja rakendada.

Elektrijaama ümbruse kiirgustase on normaalne.

Tuumaenergiaettevõtte Teollisuuden Voima tegevdirektor Jarmo Tanhua ütles kiiruga kokku kutsutud pressikonverentsil, et ükski Olkiluoto tööline kiiritada ei saanud.

«Elektrijaam on nüüd ohutu ja ka selle ümbruses ei tarvitse karta kiirguse levimist,» ütles Tiippana.

Kaardil on kõik Soome piiri lähedal asuvad seirepunktid rohelised.

Vene ilmateenistuse järgi näitab see, et kiirgustaust on normi piirides.