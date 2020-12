Soome teatas häirest Olkiluoto tuumajaamas, kiirguse levimist karta pole vaja

Kiirgusohutuskeskuse peadirektor Petteri Tiippana ütles, et kiirgustase tõusis elektrijaama teises reaktoris, see suleti ja eraldati. Kiirgus ei pääsenud olulisel määral keskkonda ning kaitsemeetmeid ei olnud vaja rakendada.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas avalduses, et on intsidendist teadlik ja ühenduses Soome võimudega.

«See sulgus automaatselt mingil põhjusel, mida me ei tea ja midagi tegelikult ei juhtunud,» ütles TVO pressiesindaja Pasi Tuohimaa. Teine reaktor, mis käivitati 1980. aastal, viiakse ohutumasse olekusse, et saaks alustada uurimist.

Kaardil on kõik Vene-Soome piiri lähedal asuvad seirepunktid rohelised. Vene ilmateenistuse järgi näitab see, et kiirgustaust on normi piirides.