Tema sõnul ei ole need Vene-NATO kahepoolsed õppused, vaid seal osaleb veel mitukümmend riiki.

«Mis puudutab Venemaa ja NATO osalemist neil õppustel, ei arva ma, et see oleks mingi uus märk. Ei maksa seda ülehinnata. Meil on peatatud praegu igasugune suhtlus NATO-ga,» ütles Kravtšenko.